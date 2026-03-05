Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 du 4 mars 2026 ? (résumé + replay)



Publicité





Top Chef éliminé du 4 mars 2026 – Qui a été éliminé hier soir à l’issue de l’épisode 1 de la saison 17 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Dominique Crenn et Hélène Darroze ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce premier épisode, c’est Tom Paduano et Alexia Jolivet qui ont été éliminé.







Publicité





Pour cette nouvelle édition, le concours culinaire change profondément de formule. Les brigades disparaissent et les chefs Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel redeviennent des jurés à part entière. Les candidats doivent désormais défendre seuls leur cuisine et leur univers face à l’ensemble du jury.

Autre nouveauté majeure : les épreuves sortent du plateau. Cette saison, les candidats sont plongés chaque semaine dans des lieux spectaculaires et des univers culinaires différents afin de tester leur capacité d’adaptation et leur créativité.



Publicité





Une première épreuve à 3 000 mètres d’altitude

Pour débuter la compétition, les candidats ont pris la direction de Tignes, au restaurant d’altitude Le Panoramic, situé à 3 000 mètres. Dans ce temple de la cuisine de montagne, ils ont dû revisiter deux grands classiques de la comfort food : le fromage fondu et croustillant, puis le célèbre chocolat chaud.

Sous l’œil attentif du chef des lieux Clément Bouvier et du pâtissier Yann Couvreur, les candidats ont tenté de transformer ces recettes simples et réconfortantes en véritables créations gastronomiques.

Entre audace, prises de risque et quelques ratés, certains candidats ont réussi à impressionner les jurés tandis que d’autres ont rencontré plus de difficultés à convaincre.

Deux candidats éliminés dès la première soirée

À l’issue de cette première soirée de compétition, deux candidats ont vu leur aventure s’arrêter prématurément. Tom Paduano et Alexia Jolivet n’ont pas réussi à séduire suffisamment le jury et ont été éliminés.

Le reste des candidats poursuit l’aventure dans une saison qui promet déjà de nombreuses surprises et des défis toujours plus spectaculaires.

Rendez-vous le mercredi 11 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.