« Pékin Express : au royaume des dragons », ça démarre ce soir sur M6 ! (5 mars 2026)

« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du jeudi 5 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+.







« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 1 du 5 mars

Cette saison, les règles se corsent avec une nouveauté de taille : la « connexion interdite ». Désormais, les habitants ne pourront plus utiliser ni GPS ni téléphone pour venir en aide aux candidats. Les binômes devront renouer avec l’auto-stop à l’ancienne, armés d’une simple carte. Les indications traduites pour trouver un hébergement disparaissent également : la barrière de la langue redevient un véritable défi. À l’issue de chaque étape, le duel final opposera les deux derniers binômes du classement.

Pour les dix équipes en lice, l’aventure promet d’être grandiose : une route mythique au royaume des dragons, à travers le Népal, le Yunnan – l’une des plus belles régions de Chine – et la Thaïlande.



Le coup d’envoi de cette 22e saison de Pékin Express est donné dans un Népal à la fois paisible et spectaculaire. Ce petit pays perché sur le toit du monde, largement couvert de massifs montagneux et dominé par le légendaire mont Everest, offre un décor hors norme. Dès les premières heures de la compétition, les candidats sont propulsés au cœur de l’action, en direction des contreforts de l’Himalaya. Bivouac en pleine nature et départ sur les chapeaux de roue : le retour à une aventure plus exigeante est immédiat.

La rencontre avec le peuple népalais laissera une empreinte forte sur les équipes. Dans ce pays profondément marqué par la spiritualité bouddhiste, où les monastères rythment la vie quotidienne et où le temps semble parfois suspendu, les candidats découvriront une population d’une grande bienveillance. L’entraide et l’hospitalité y occupent une place essentielle.

Mais les équipes l’ignorent encore : dans quelques jours, une crise d’ampleur viendra ébranler le pays. Une révolte aussi soudaine que violente perturbera le tournage, plaçant les candidats au cœur d’événements dont ils seront les témoins directs.

Présentation des binômes

🔸 Florent et Brigitte, couple marié avec 26 ans d’écart, bien décidé à prouver que l’amour n’a pas d’âge

🔸 Bruno et Cécilia, collègues banquiers qui apprennent encore à se connaître

🔸 Thelma et Claire, amies belges d’enfance, aussi sportives que fêtardes

🔸 Amélia et Élisabeth, duo charentais haut en couleur venu des marchés

🔸 Jade et Joey, jumelles foraines au tempérament de feu

🔸 Sébastien et Julien, deux frères en quête de réconciliation

🔸 Laurent et Frédéric, amis d’enfance du Sud liés par une promesse

🔸 Helena et Anthony, couple basque aussi amoureux qu’explosif

🔸 Anthony et Anna, père et fille fusionnels

🔸 Pascal et Fafa, le binôme d’inconnus

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.