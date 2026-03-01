« Gran Turismo » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (1er mars 2026)



« Gran Turismo » au programme TV du dimanche 1er mars 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Gran Turismo ». Inspiré d’une histoire vraie, Gran Turismo suit l’ascension d’un gamer devenu pilote professionnel, plongé dans un défi où le virtuel rencontre la réalité.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Gran Turismo, présentation

Le jeune Jann Mardenborough nourrit un rêve : devenir pilote automobile. Mais sans les ressources financières nécessaires pour intégrer l’univers très élitiste du sport mécanique, il doit se contenter des circuits virtuels du jeu vidéo Gran Turismo, où son talent éclate au grand jour. Victoire après victoire, il décroche une chance exceptionnelle : passer du simulateur à la piste et affronter de vrais pilotes sur de véritables circuits. Reste à s’imposer dans un milieu exigeant, peu enclin à accueillir ce concurrent venu du monde virtuel.

Le casting

Avec David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou, et Geri Halliwell-Horner



VIDÉO bande-annonce