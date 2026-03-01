« Mystères au paradis » du 1er mars 2026 : lancement de la saison 2 ce soir sur France 3



« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 1er mars 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse deux épisodes inédits de la saison 2 de la série « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 1er mars 2026

Épisode 1 : Coup de théâtre

Humphrey et Esther acceptent d’endosser le costume de policiers dans une pièce montée par la troupe amateur de Margo, jouée à bord d’un train à vapeur. Mais lors de la répétition générale, la fiction bascule dans la réalité : le comédien chargé d’incarner la victime est retrouvé mort… pour de bon.

Épisode 2 : Le sort s’acharne

Martha participe à une séance de spiritisme organisée par une voyante, aux côtés de son amie d’enfance Belle Hammond, endeuillée par la récente disparition de son grand-père. Après avoir affirmé entrer en contact avec le défunt, la médium annonce à Belle une série d’événements troublants… qui semblent ensuite se produire réellement.



Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…