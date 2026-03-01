« Maison de retraite 2 » : le film avec Kev Adams ce soir sur TF1 (1er mars 2026)



« Maison de retraite 2 », c’est le film inédit diffusé ce soir, dimanche 1er mars 2026, sur TF1. Un film réalisé par Claude Zidi Jr. avec Kev Adams, Jarry, ou encore Jean Reno dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+ et sa fonction direct.







« Maison de retraite 2 »: l’histoire

Lorsque le foyer Lino Vartan, qui héberge à la fois des adolescents orphelins et des personnes âgées, est contraint de fermer pour des raisons sanitaires, Milann doit trouver une solution en urgence. Il accepte finalement l’invitation d’une maison de retraite du Sud prête à les accueillir le temps de l’été. Jeunes et seniors posent alors leurs valises au Bel Azur Club, une somptueuse villa en bord de mer. Pour ces enfants qui n’ont jamais connu de vraies vacances, l’occasion semble inespérée. Mais ce décor de carte postale vire rapidement à la tension : les résidents historiques et les nouveaux venus du troisième âge se livrent une véritable guerre froide.

Le casting

Avec : Kev Adams (Milann Rousseau), Jean Reno (Lorenzo), Daniel Prévost (Alfred de Gonzague), Liliane Rovère (Sylvette Leroux), Firmine Richard (Fleurette Jean-Marie), Michel Jonasz (Albert), Chantal Ladesou (La colonelle), Jarry (Alban)



Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.