Plus Belle La Vie du 24 mars 2026 : Boher découvre une terrible menace (résumé + extrait vidéo épisode 546 en avance)

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Plus belle la vie du 24 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 546 de PBLV – Les choses ne vont pas s’arranger pour Jean-Paul cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Boher va faire une découverte choc : les enfants sont en grand danger !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 mars 2026 – résumé de l’épisode 546

Jean-Paul, Patrick et Idriss comprennent que Kassian n’est sans doute pas directement impliqué dans la tentative d’homicide contre Apolline : il aurait seulement lancé un défi à ses fans. Jules est innocenté et l’enquête se concentre désormais sur Kévin Pelot, que Patrick veut retrouver en priorité.

À sa sortie de prison, Jules retrouve Morgane et Steve, soulagé et déjà pressé de reprendre son travail. De son côté, Ulysse tente de cacher ses difficultés financières à Vanessa malgré des loyers impayés, tandis qu’Alice Bataille récupère ses clients, accentuant sa chute.



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Chez les Boher, la situation familiale est tendue. Noémie vient parler à Babeth de Lucie, qui l’a appelée en pleurs. Babeth décide de la réembaucher pour s’occuper des enfants. De son côté, Patrick s’inquiète pour Jean-Paul, déjà fragilisé par la relation entre Léa et Apolline.

Idriss localise finalement Pelot. Dans son appartement vide, la police trouve des preuves qu’il est derrière le jeu et la tentative de meurtre, mais aussi des photos de Lucie, Aurore et Raphaël ! Au même moment, Pelot les observe avec Noémie au parc : ils sont en danger immédiat !

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VIDÉO Plus belle la vie du 24 mars 2026 – extrait vidéo

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