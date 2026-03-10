Ici Tout Commence spoiler : Carla tente d'ouvrir les yeux de Zoé... (vidéo épisode du 12 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Zoé a-t-elle eu raison de quitter Solal pour Jim dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Selon Carla, Jim n’est clairement pas à la hauteur et elle pense que Zoé perd son temps… Alors elle va se mettre dans la tête de le tester !











Publicité





Dans quelques jours, Carla met en place plusieurs tests pour voir si Jim sera la bonne personne pour Zoé. Celle-ci est peu convaincue par ces tests mais quand elle demande à Jim de lui ouvrir son orange, il refuse et s’en va en l’embrassant sur la joue… Pour Carla, c’est clairement un red flag !

Carla est convaincue que Jim ne sera jamais aux petits soins avec Zoé… A-t-elle raison ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Angèle face à la vérité, Stanislas perd tout ! (vidéo épisode du 12 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1391 du 12 mars 2026 : Zoé face aux tests de Carla

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.