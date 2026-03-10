Les Traîtres : la nouvelle saison arrive sur M6 le samedi 28 mars (casting, nouveautés)



Le jeu de stratégie et de manipulation Les Traîtres fera son grand retour sur M6 le samedi 28 mars à 21h10 avec une nouvelle saison qui s’annonce comme la plus intense de l’histoire du programme. Toujours animée par Éric Antoine, le divertissement promet rebondissements, alliances fragiles et trahisons spectaculaires.











Une malédiction inédite au cœur du jeu

Pour cette nouvelle édition, la mécanique du jeu évolue avec l’arrivée d’un rôle inédit : le Traître Maudit. Sous l’impulsion d’Éric Antoine, une mystérieuse cape verte fait son apparition et change radicalement les règles.

Pour la première fois, un Traître débute l’aventure seul, sans connaître l’identité des autres traîtres. Il dispose de 48 heures pour les identifier. S’il échoue, une malédiction s’abattra sur lui et pourrait précipiter sa chute.

Jamais un joueur n’aura porté une responsabilité aussi lourde dans l’histoire du programme. Dans cette saison, la question ne sera plus seulement « qui ment ? », mais aussi « qui survivra assez longtemps pour échapper à la malédiction ? ». Dans l’ombre du Château de Bournel, les alliances risquent de se fissurer tandis que la suspicion deviendra la règle.



Éric Antoine, maître d’un jeu toujours plus machiavélique

Aux commandes du jeu, Éric Antoine orchestre une saison annoncée comme exceptionnelle. Véritable architecte de la tension, il manipule les nerfs des joueurs et multiplie les rebondissements imprévisibles. Chaque décision pourrait changer le destin des Traîtres comme des Loyaux, dans une partie où la stratégie et la psychologie seront plus déterminantes que jamais.

Le casting le plus spectaculaire de l’histoire du programme

Pour cette nouvelle saison, 22 célébrités ont accepté de relever le défi, constituant le plus grand casting depuis la création de l’émission. Des profils très différents devront apprendre à se faire confiance… ou à se trahir.

Le casting réunit Adriana Karembeu, Ginger Bitch, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Sophie Davant, Issa Doumbia, André Bouchet, Armelle, Juste Zoé, Christian Millette, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Isabelle Morini-Bosc, Fatou Guinea, Sundy Jules, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Major Mouvement, Maud Ankaoua, Axel Huet, Donovan Haessy et Sarah Saldmann.

Stratèges redoutables, joueurs instinctifs, personnalités explosives ou observateurs silencieux : tous devront s’allier pour survivre… ou éliminer leurs adversaires pour avancer dans le jeu.

Un défi devenu culte pour les célébrités

Au fil des saisons, « Les Traîtres » est devenu un passage presque incontournable pour les célébrités en quête de défi. Entre mensonges, manipulations et retournements de situation, le jeu promet encore une fois une saison riche en suspense et en stratégies.

Rendez-vous le samedi 28 mars à 21h10 sur M6 pour découvrir cette nouvelle saison qui pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire des Traîtres.