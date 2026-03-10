Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul face à Kassian, il fait une découverte ! (11 mars 2026)

Par

Plus belle la vie en avance du 11 mars 2026 – Le compte à rebours est lancé pour les policiers du Mistral dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et dans l’épisode de demain, mercredi 11 mars 2026, Jean-Paul Boher va devoir aller rendre une petite visite à Kassian en prison !


Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul face à Kassian, il fait une découverte ! (11 mars 2026)
Capture TF1


Au commissariat, Jean-Paul et Patrick expliquent à Stanislas qu’ils sont convaincus que c’est Darius Kassian qui tire les ficelles depuis sa cellule. Il aurait confié l’envoi de la boite de jeu à un complice à l’extérieur. Stanislas pense alors qu’il faut lui faire plaisir et rentrer dans son jeu : c’est Jean-Paul qui doit aller l’interroger en prison.

Plus tard, et alors que la police a découvert que le CrypText a été volé dans un musée à Allauch il y a trois mois, Jean-Paul se rend en prison, dans la cellule de Darius Kassian. Ce dernier semble surpris de le voir et l’interroge sur la boite de jeu. Kassian assure qu’il n’est au courant de rien mais propose de l’aider…


Après avoir examiné la boite de jeu, Kassian finit par découvrir un double fond et une équation, dont le résultat est certainement un indice pour trouver le code pour ouvrir le CrypText. Darius, visiblement ravi, explique à Jean-Paul que le concepteur du jeu avait surement dans l’idée qu’ils jouent ensemble ! Boher refuse mais Darius lui annonce qu’ils n’ont pas le choix : la partie a déjà commencé, le compte à rebours est lancé et ils vont devoir faire équipe pour retrouver la victime !

