Ici Tout Commence spoiler : Milan inquiet pour Jasmine… (vidéo épisode du 2 avril)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Le comportement de Jasmine va être de plus en plus compliqué à gérer dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle a décidé suivre les conseils de Tom en arrêtant son traitement contre la bipolarité afin d’être plus créative, Jasmine va être méconnaissable…


Ici Tout Commence spoiler : Milan inquiet pour Jasmine... (vidéo épisode du 2 avril)
Capture TF1


Publicité

En cuisine à l’Atelier, elle envoie balader, Félix, le jeune chef qui devait initialement gérer et qu’elle vire sans ménagement. Milan arrive pile à ce moment là et il ne comprend… Etrangement speed, Jasmine lui explique qu’elle va tester son menu avec de vrais clients.

Milan, mal depuis qu’ils se sont embrassés, lui dit qu’ils vont devoir parler seul à seul. Mais Jasmine est focus sur son menu, elle lui dit qu’ils parleront plus tard… Milan peine à la reconnaitre, il s’inquiète. Et il pense que son menu n’est pas encore prêt…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : le secret de Teyssier, Charlène de retour, les résumés jusqu’au 17 avril 2026


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1406 du 2 avril 2026 : Jasmine méconnaissable

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : Jasmine sous pression, elle recadre Milan… (vidéo épisode du 2 avril)
Ici Tout Commence spoiler : Jasmine sous pression, elle recadre Milan... (vidéo épisode du 2 avril)
Ici tout commence du 30 mars : Delobel prend une décision, Jasmine parle à Milan (résumé + vidéo épisode 1403 en avance)
Ici tout commence du 30 mars : Delobel prend une décision, Jasmine parle à Milan (résumé + vidéo épisode 1403 en avance)
Ici Tout Commence spoilers : le secret de Teyssier, Charlène de retour, les résumés jusqu’au 17 avril 2026
Ici Tout Commence spoilers : Teyssier avoue, Charlotte de retour, les résumés jusqu'au 17 avril 2026
Ici Tout Commence spoilers : Jasmine et Milan craquent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 mars au 3 avril 2026)
Ici Tout Commence spoilers : Jasmine et Milan craquent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 mars au 3 avril 2026)


Publicité


Retour en haut