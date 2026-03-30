The Power du 30 mars 2026 : qui va gagner le jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 14)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 14 du lundi 30 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 14 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Jonathan et Jordan s’afffrontent, ils sont à égalité. Jonathan prend l’avantage quand Jordan s’effondre au sol…











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Jordan a reçu un coup mal placé, il souffre. Enzo est donc désigner pour le remplacer. Enzo revient à égalité, puis prend l’avantage. Mais ils se disputent violemment et Kaos décide de les exclure et d’envoyer Nehuda et Kelly ! Et c’est finalement l’équipe rouge (Delta) qui remporte le jeu.

L’équipe de Kaos est sanctionnée avec cette défaite : ils doivent faire la lessive à la main de l’équipe adverse ! Et ils découvrent ensuite l’indice remporté : le Power Player n’est pas enfant unique !

Un indice qui exclut Nehuda, qui a déjà confié qu’elle est fille unique.



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Kaos annonce que le Power Player de l’équipe de Delta va faire taire l’un des joueurs de l’équipe Kaos. Pendant une heure, il devra parler avec un écarteur de bouche. Il s’agit de… Beverly ! Elle est remontée.

Après une heure, Kaos convie tout le monde dans le Kaoverse pour un nouveau jeu : la tour de Babel. Chaque équipe doit construire une tour avec des blocs. La première équipe à avoir finie aura gagné et Kaos pimente les règles : interdiction d’utiliser les mains ! Ils doivent la construire à l’aide ficelles.

SPOILER qui va gagner le jeu ?

Dans l’épisode de demain, c’est une nouvelle victoire de l’équipe de Delta ! Les rouges remportent donc une confrontation téléphonique avec le Power Player des violets (équipe Kaos).

The Power, le replay du 30 mars

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce lundi 30 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 31 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 15.