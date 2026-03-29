Ici Tout Commence spoilers : le secret de Teyssier, Charlotte de retour, les résumés jusqu’au 17 avril 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 17 avril 2026 – Que va-t-il se passer en avril dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Charlotte Teyssier fait son grand retour à l’institut Auguste Armand. Et Emmanuel, qui cache quelque chose, finit par passer aux aveux…

Hector se retrouve avec les élèves du master et on peut dire qu’il les impressionne. Quant à Coline et César, ils vont une surprenante rencontre à l’hôtel Jourdain…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 1413) : Bérénice prend une claque ! Avec Milan, Anaïs tempère. Face à Hector, Tom et Julia ont des étoiles dans les yeux.



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Mardi 14 avril 2026 (épisode 1414) : Charlène en a gros sur la patate ! Anaïs lâche enfin du lest. Enzo prend mesure de la valeur d’Hector.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 1415) : Charlène donne le « la » face à son père. Joachim veut fêter la dernière raclette de l’année. Lucile trouve une épaule sur laquelle pleurer.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 1416) : Teyssier passe aux aveux ! Thelma joue au love coach. Coline et César font une rencontre déroutante à l’Hôtel.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 1417) : Sans le savoir, Teyssier et Charlène passent à côté d’un élément crucial. Thelma révèle sa botte secrète à Enzo. Coline et César découvrent la ruse.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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