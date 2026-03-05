Ici Tout Commence spoiler : une grosse surprise pour Ismaël et Léonard (vidéo épisode du 9 mars)



Ici tout commence spoiler – C’est une grosse surprise qui attend Ismaël et Léonard dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ensemble, ils découvrent qu’Ismaël n’a plus aucun cours de prévu le lendemain… Ils ne comprennent pas jusqu’à ce que Jeanne les rejoignent.











Elle explique à son fils que c’est elle qui a « bidouillé » son emploi du temps pour sa « journée spéciale Isma ». Léonard ne comprend pas, Ismaël et Jeanne expliquent que c’est une tradition depuis qu’il est petit. Une fois par an, les parents d’Ismaël lui organisent une journée VIP à l’hôtel Jourdain rien que pour lui !

Ismaël rappelle qu’il n’a plus 8 ans alors que Jeanne ajoute que Léonard est le bienvenue ! Léo en reste bouche bée, il a évidemment très envie de cette journée avec son chéri. Et Jeanne assure qu’elle va s’occuper de son emploi du temps…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1388 du 9 mars 2026 : une journée spéciale pour Ismaël et Léonard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.