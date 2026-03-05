Plus belle la vie spoiler : qui Eric a-t-il assommé ? Le piège tourne mal ! (6 mars 2026)



Plus belle la vie en avance du 6 mars 2026 – La vérité va bientôt éclater dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 6 mars 2026, la police va monter une opération pour piéger le voleur, qui est depuis le début prêt à tout pour la statue de Saint-Joseph.











C’est Jean-Paul Boher qu’Eric a assommé. Il a mal à la tête et exige des explications, sous peine de tous les embarquer au commissariat. Eric, Ariane et Laura jouent alors franc jeu : ils lui racontent la vérité au sujet de Charlotte et exposent leur plan pour coincer le véritable commanditaire du vol d buste, qui a attaqué Ripon avec une fourchette. Jean-Paul décide de tout dire à Patrick.

Dans son bureau, le commissaire est furieux de n’apprendre tout ça que maintenant. Il est réticent mais valide l’opération chez Vanessa Kepler. Ils vont organiser une fausse vente aux enchères de la statue complète, convaincus que le coupable va s’y rendre et fera une erreur.



Sur place, Vanessa Kepler joue le jeu tandis qu’Ariane, Jean-Paul, Laura, Eric, mais aussi Morgane, sont présents pour coincer le coupable. Alors que la statue est adjugée vendue pour la somme de 500 000 euros, le courant est coupé ! Tous se retrouvent dans le noir jusqu’à ce qu’Ariane aille remettre le courant. Mauvaise surprise : la statue a disparu !

La police a-t-elle prévu de poster quelqu’un à l’extérieur pour arrêter le voleur avec la statue ?