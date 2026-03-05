Sur la route avec Matt Pokora : l’épisode 3 ce soir sur Gulli (5 mars 2026)



Ce jeudi soir, Gulli diffuse l’épisode 3 de « Sur la route avec Matt Pokora », une série documentaire qui montre le road-trip au Québec du chanteur en compagnie de six jeunes adultes atteints de trisomie 21.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne puis en replay sur M6+.







Sur la route avec Matt Pokora : présentation de l’épisode 3 du 5 mars

L’aventure prend une nouvelle tournure lorsque apparaissent les premières inquiétudes. Besoins affectifs, fatigue, fragilités physiques et émotions à fleur de peau rappellent que l’autonomie n’exclut pas la vulnérabilité. Matt Pokora prend alors pleinement conscience de ce que signifie être responsable d’eux, tant sur le plan humain qu’émotionnel.

Au fil du voyage, les liens se renforcent, les confidences se multiplient et les premières histoires affectives voient le jour. La route devient alors plus personnelle, plus profonde, entraînant chacun dans une expérience qui dépasse largement le simple cadre du voyage.



Présentation de la série documentaire

Pour la première fois en France, six jeunes adultes porteurs de trisomie 21 parcourent plus de 5 000 km pour vivre une aventure exceptionnelle à travers le Québec. Pour certains, c’est la première fois qu’ils quittent leur environnement familial ; pour d’autres, une toute première expérience à l’étranger.

Aux côtés de Matt Pokora, ils vont découvrir un nouveau monde, se dépasser et partager avec le public une véritable leçon de vie faite de tolérance, de courage et d’authenticité. Une aventure unique qui transformera durablement le parcours de chacun… et le regard porté sur la trisomie 21.

« Sur la route » n’est pas une série documentaire centrée sur le handicap, mais avant tout une aventure humaine. Portée par Matt Pokora et ces six jeunes adultes sensibles et déterminés, elle raconte la naissance de liens forts, la prise de confiance et la révélation de leurs personnalités. Une nuance essentielle qui change tout.