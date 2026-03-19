« Indiana Jones et le cadran de la destinée » : le film inédit ce soir sur M6 (19 mars 2026)



Publicité





Indiana Jones et le cadran de la destinée au programme TV du jeudi 19 mars 2026 – Ce soir M6 vous propose le film inédit « Indiana Jones et le cadran de la destinée ». Après avoir rediffusé tous les volets précédents, place au tout dernier film des aventures d’Indiana Jones, sorti en salles en 2023.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







Publicité





« Indiana Jones et le cadran de la destinée » : l’histoire

Indiana Jones voit débarquer à l’improviste sa filleule, Helena Shaw, en quête d’un artefact précieux que son père avait autrefois confié à Indy : le célèbre cadran d’Archimède, une relique supposée capable de repérer des failles dans le temps. Mais Helena s’empare de l’objet avant de fuir le pays, déterminée à le vendre au plus offrant. Contraint d’agir, Indiana Jones se lance alors à sa poursuite.

Le casting

Avec Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe Waller-Bridge (Helena Shaw), Mads Mikkelsen (Jurgen Voller), Toby Jones (Basil Shaw), Antonio Banderas (Renaldo), John Rhys-Davies (Sallah), Shaunette-Renée Wilson (Mason), Thomas Kretschmann (Weber)



Publicité





VIDEO « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », la bande-annonce