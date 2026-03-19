« Erica » : du 19 mars 2026 : le final de la saison 2 ce soir sur TF1

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Erica, vos épisodes inédits du jeudi 19 mars 2026 – Ce jeudi soir, TF1 diffuse le final de la saison 2 inédite de la série « Erica » avec Julie de Bona, Grégory Fitoussi, et Théo Fernandez. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Votre épisode du 19 mars

Episode 5 « La sirène » (partie 1) : Au cœur de l’effervescence du festival littéraire de Port-Clément, le sang coule. Alors qu’Erica présente son nouveau protégé, Christian Thiffen, la découverte du cadavre d’Edouard de Sainte-Croix fige l’assemblée d’effroi. Entre jalousies d’écrivains, fans toxiques et sombres histoires d’argent, l’enquête prend une tournure macabre : un tueur s’inspire de l’intrigue du best-seller La Sirène pour signer ses crimes. Prise au piège d’un scénario mortel, Erica devient la cible d’un prédateur, tandis que Martin lutte pour la protéger.

Episode 6 « La sirène » (partie 2) : Meurtres en série, disparitions suspectes et silences pesants… Le festival de Port-Clément vire au cauchemar pour Erica. Pour lever le voile sur les drames qui secouent la communauté, elle devra plonger dans un passé familial que certains auraient préféré garder enfoui.



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« Erica » : rappel de la présentation de la saison 2

Dans la lignée de la première saison, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab sont confrontés à de nouvelles épreuves. Entre investigations haletantes et turbulences intimes, ils s’efforcent de maintenir l’harmonie au sein de leur famille. Mariage à préparer, retour inattendu de l’ex-épouse, secrets longtemps dissimulés… Les obstacles ne manqueront pas sur leur chemin.

Personnages et interprètes

Avec : Julie De Bona (Erica Faure), Grégory Fitoussi (Patrick Saab) Théo Fernandez (Martin Moulin), Maud Baecker (Anna Faure-Maillol) Hubert Delattre (Dan), Catherine Benguigui (Christine Saab), Benjamin Douba Paris (Eddy Diallo)