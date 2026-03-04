« Indochine : Arena Tour, le concert évènement », c’est ce soir en direct sur TMC (4 mars 2026)

« Indochine : Arena Tour, le concert évènement », c’est ce qui vous attend ce soir, mercredi 4 mars 2026, sur TMC. L’occasion de passer une excellente soirée devant le concert du groupe phare.


A suivre dès 21h25 en direct sur TMC, puis en replay sur TF1+.

« Indochine : Arena Tour, le concert évènement », présentation

Lancée en janvier 2025, L’Arena Tour s’est rapidement imposée comme la tournée événement, établissant un record historique d’affluence sur les territoires francophones, artistes français et internationaux confondus.

Avec cette série de concerts triomphale, Indochine devient le tout premier groupe à dépasser le cap symbolique du million de billets vendus, et même au-delà. Au total : 110 dates complètes, plus de 1,2 million de spectateurs et des shows de plus de 2h30.


Pour cette soirée exceptionnelle, Indochine revisitera ses plus grands classiques — « J’ai demandé à la lune », « Alice & June », « Un Été Français », « L’Aventurier », « Trois nuits par semaine » — et interprétera également des titres de son dernier album Babel Babel, double disque de platine avec plus de 286 000 exemplaires écoulés, dont « L’Amour Fou », « Le Chant des Cygnes », « La Belle et la Bête », « Annabelle Lee » ou encore « Sanna sur la Croix ».

Un concert événement à ne manquer sous aucun prétexte !

