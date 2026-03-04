Coupe de France : suivre Lorient / Nice en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Lorient / Nice en direct, live et streaming ce mercredi 4 mars 2026 – Place à la suite des quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi soir à la télé. Le FC Lorient accueille l’OGC Nice.





A suivre ce soir sur beIN Sports coup d’envoi à 20h30.







Ce mercredi soir, le FC Lorient accueille OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France 2025-2026 au Stade du Moustoir. Les deux clubs de Ligue 1 se retrouvent quelques semaines après un match spectaculaire en championnat qui s’était terminé sur un 3-3 riche en buts, et cette nouvelle confrontation en format élimination directe promet d’être intense.

Lorient, qui réalise un beau parcours en Coupe et rêve d’atteindre sa première demi-finale depuis longtemps, peut compter sur sa solidité à domicile pour faire la différence. De son côté, Nice aborde ce déplacement avec l’ambition d’aller loin dans la compétition, malgré quelques absences dans son effectif.



Lorient / Nice – Composition des équipes

🔵 Lorient (composition probable) : Kamara – Meïté, Talbi, Yongwa – Le Bris, Avom, Abergel (c), Kouassi – Makengo, Dieng, Karim

🔵 Nice (composition probable) : Diouf – Mendy, Oppong, Dante (c), Bard – Abdul Samed, Vanhoutte – Boudache, Louchet, Gouveia – Kevin Carlos

Lorient / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 20h30.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Lorient / Nice, quart de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.