Coupe de France : suivre Marseille / Toulouse en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Marseille / Toulouse en direct, live et streaming ce mercredi 4 mars 2026 – Place à la suite des quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi soir à la télé. L’Olympique de Marseille reçoit Toulouse à l’Orange Vélodrome.





A suivre ce soir sur beIN Sports coup d’envoi à 21h.







Ce mercredi soir, Olympique de Marseille reçoit Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France 2025-2026. Marseille, sous la direction d’Habib Beye, aborde ce match avec l’objectif d’atteindre les demi-finales et de poursuivre une belle aventure en Coupe, malgré plusieurs absences dans l’effectif.

Toulouse, emmené par Carles Martinez Novell, vient avec l’ambition de créer l’exploit dans un Vélodrome chaud, notamment avec le retour d’Aron Dönnum dans le groupe. Les Phocéens, favoris selon les pronostics, devront confirmer après leur belle victoire face à Lyon le week-end dernier en championnat.



Marseille / Toulouse – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Weah, Balerdi (c), Aguerd, Medina – Nnadi, Kondogbia – Greenwood, Nwaneri, Igor Paixão – Aubameyang

🔵 Toulouse (composition probable) : Haug – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (c) – Sidibé, Diop, Casseres Jr, Methalie – Dønnum, Emersonn, Gboho

Marseille / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Marseille / Toulouse, quart de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.