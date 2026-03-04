Kanye West en concert à l’Orange Vélodrome de Marseille le 11 juin 2026 : où et quand acheter vos places ?



C’est officiel : Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a annoncé qu’il se produira en concert à l’Orange Vélodrome de Marseille le jeudi 11 juin 2026. Cet événement marque son premier grand show en tête d’affiche en Europe depuis 2014 et constitue la seule date française de sa tournée européenne très attendue.











Une seule date en France

Après une longue absence des scènes européennes, Ye choisit la cité phocéenne pour une performance unique dans l’Hexagone. Le concert se tiendra dans l’emblématique Orange Vélodrome, qui a notamment accueilli Ed Sheeran l’année dernière.

Un show événement

Selon les premières informations dévoilées, l’artiste prépare un spectacle à la hauteur de sa réputation : scénographie spectaculaire, immersion musicale totale et setlist mêlant ses classiques et ses titres les plus récents. La configuration de l’espace pourrait être repensée pour offrir une expérience inédite aux fans.



Billets et prévente

La billetterie n’est pas encore ouverte au grand public, mais une phase de prévente sur inscription débutera le 11 mars. Les organisateurs invitent les fans à s’inscrire rapidement sur le site yefrance.com pour maximiser leurs chances d’obtenir des places, car la demande s’annonce très forte.

Un retour très attendu

Ce concert à Marseille intervient alors que Ye prépare également la sortie d’un nouvel album studio, très attendu par ses fans du monde entier. Cet événement est perçu comme l’un des moments musicaux majeurs de l’été 2026 en France, attirant l’attention internationale.