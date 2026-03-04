Demain Nous Appartient du 4 mars : Raphaëlle remet une preuve capitale à Martin ! (résumé + vidéo épisode 2153 en avance)



Demain nous appartient du 4 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2153 de DNA – Raphaëlle est désormais déterminée à faire tomber Brice dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Sans avertir Martin, elle va se rendre chez lui pour copier des fichiers de son ordinateur…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 4 mars 2026 – résumé de l’épisode 2152

À l’hôpital, Marianne confie à Chloé que sa relation avec Sébastien est tendue : elle lui a proposé d’emménager ensemble, mais il ne lui répond pas. Au Spoon, il esquive encore la discussion avant de prétexter une urgence. Plus tard, il laisse un message à Marianne pour en parler. Le soir, il avoue avoir peur de la vie à deux, mais accepte de tenter l’expérience à condition qu’ils fassent des efforts. Marianne est ravie.

De son côté, Lizzie a le moral à zéro. Audrey et Jack pensent que cela concerne Warren. La jeune fille confie qu’un garçon lui plaît, mais qu’il ne donne plus de nouvelles. En parallèle, Warren avoue à son oncle qu’il n’ose pas insister de peur de passer pour un harceleur. Finalement, ils se laissent chacun un message au même moment : Warren propose un rendez-vous vendredi midi. Lizzie annonce la nouvelle à sa famille, folle de joie.



Pendant ce temps, Brice retourne chez lui après le meurtre de sa femme Nadia et efface les traces de sang. Raphaëlle, malgré les avertissements de Martin, poursuit son enquête en secret. Elle vole les clés de Brice, fouille son ordinateur et copie un dossier sur son ex, Alicia, avant de tout remettre en place. Elle confie la clé USB à Martin, mais le fichier est verrouillé. En fin de journée, Roxane parvient à le pirater. Que va-t-il révéler ?

VIDÉO Demain nous appartient du 4 mars 2026 – extrait de l’épisode

