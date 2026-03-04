Plus Belle La Vie du 4 mars 2026 : Ariane va très loin, Zoé fait un aveu choc (résumé + extrait vidéo épisode 532 en avance)



Plus belle la vie du 4 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 532 de PBLV – Ariane va récupérer la seconde partie de la statut de Saint-Joseph cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va aller très loin en aidant Eric et Laura à faire évader Otero…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 mars 2026 – résumé de l’épisode 532

Ariane demande à la juge Colbert de faire expertiser un scellé saisi chez les Kepler dans l’affaire Oktalis : il pourrait s’agir de la seconde partie de la statuette de Saint-Joseph. Malgré la mise hors de cause de Vanessa Kepler et les aveux de Charlotte, Ariane est persuadée que celle-ci protège quelqu’un. La juge accepte.

Eric annonce à Laura qu’ils ont identifié le faussaire de la copie, Michel Guerin, ancien codétenu d’Adrien Otero. Ils pensent qu’Otero a voulu doubler Ripon et Eric décide de le réinterroger.



À l’hôpital, Eric fait mine auprès de Bahram de s’inquièter pour Otero, potentiellement en danger. Bahram lui avoue que les caméras de l’hôpital sont hors service… Au commissariat, Ariane ordonne à Steve de cacher des résultats de recherches, affirmant que Charlotte est menacée. Quand le scellé arrive, Ariane le récupère et file à l’hôpital avec la statuette de l’enfant Jésus. Pour aider Eric et Laura à faire évader Otero, elle simule une urgence en feignant de perdre les eaux afin d’éloigner le policier posté devant sa chambre. Eric et Laura en profitent pour le faire sortir.

Luna s’inquiète pour Martin, stressé par une évaluation. Il refuse de voir un psy malgré son insistance, affirmant aller mieux. Babeth conseille à Luna de ne pas culpabiliser et de penser à elle… De son côté, Lucie avoue à Martin qu’elle a elle-même vu un psy après la mort de sa mère et ça lui a fait du bien.

Djawad offre à Zoé un complément alimentaire pour l’aider à se concentrer et s’excuse de son attitude. Plus tard, Mathilde arrive avec Noémie pour coacher Zoé sur son organisation. À la fin, Zoé avoue à Mathilde qu’elle a compris qu’elle n’est peut-être pas faite pour les études…

VIDÉO Plus belle la vie du 4 mars 2026 – extrait vidéo

