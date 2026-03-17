Alex Hugo du 17 mars 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Alex Hugo du 17 mars 2026 – C’est un épisode inédit de votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Le tombeau du poète ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







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Alex Hugo du 17 mars 2026 : « Le tombeau du poète », l’histoire

Le dirigeant d’une entreprise spécialisée dans les activités outdoor est retrouvé mort sur un sentier forestier. Presque au même moment, une coulée de pierres vient s’immobiliser au pied d’un chantier immobilier, au lieu-dit « Le Tombeau-du-Poète », où un calvaire a été érigé en mémoire des habitants du hameau autrefois emportés par des avalanches.

Cette double affaire conduit Alex à s’intéresser successivement aux trois membres d’une même famille : Nico, pisteur artificier ; sa mère Sarah, para-athlète et passionnée de trail ; et Armand, leur grand-oncle, alpiniste renommé, ancien guide de haute montagne, enfant du pays et fondateur d’une association engagée dans la prévention des risques liés à l’urbanisation en montagne.



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Lorsqu’Alex découvre que le meurtre pourrait être lié à une série d’avalanches volontairement déclenchées afin de stopper plusieurs chantiers, ses soupçons se portent naturellement sur l’aïeul. Mais celui-ci tente-t-il simplement de protéger l’un des siens ?

Dans cette enquête où s’opposent la sagesse des anciens et les dérives de l’urbanisation en montagne, Alex n’hésite pas à recourir à des méthodes peu orthodoxes… quitte à s’y brûler les ailes.

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Patrick Rocca (Armand Vuillermoz), Carole Weyers (Sarah Lachenal), Denez Raoul (Nico Lachenal), Arnaud Churin (Alain), Josef Mlekuz (David), Marie Champion (Ava), Laurent Perez (agent de sécurité), Laure Rivaud Pearce (médecin), Bob Levasseur (chasseur), Alix Andreani (médecin légiste), Kevin Hesschentier ( homme Armand).