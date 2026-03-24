Koh-Lanta du 24 mars 2026 : belle récompense et épreuve culte dans l’épisode 4, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 4 du mardi 24 mars 2025 – Après l’élimination de Karine chez les Rouges la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Et ce soir, la faim va commencer à se faire ressentir et le jeu de confort s’annonce alléchant !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 4

Après leur enchainement de défaites, les Rouges doivent relever la tête. Tous tentent de se remotiver, pas question de s’enfoncer moralement ! Entre grandes aventures et faim qui grandit, les naufragés font preuve de courage.

Et sur les épreuves, un grand classique de Koh-Lanta les attend : le tir à la corde ! Sur le jeu de confort, Denis annonce aux aventuriers que l’équipe gagnante va pouvoir manger ! A la clé : un coffre aux trésors dont le contenu reste encore mystérieux mais il s’agit de nourriture.



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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 4 du 24 mars