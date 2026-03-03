« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » du 3 mars : lancement de la nouvelle saison ce soir (VIDÉO)



« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » du mardi 3 mars 2026 – C’est le jour J pour la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Le programme phare de TF1 est de retour avec 20 nouveaux aventuriers plus déterminés que jamais et de nouvelles règles inédites !





« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » : présentation de la saison

Vingt nouveaux candidats s’apprêtent à affronter la redoutable loi de Koh-Lanta. Mais cette saison leur réserve une surprise de taille ! L’aventure prend un tournant inédit, capable de renverser à tout moment le destin de chacun.

Au cœur du jeu, la mystérieuse « Antre du Destin » abrite des poteries renfermant les fameuses « Reliques de Koh-Lanta ». Ces reliques auront un impact totalement nouveau sur le cours de l’aventure. Habituellement, tout se joue au Conseil… et tout s’y termine. Cette année, pour la première fois, c’est aussi là que tout pourra recommencer ! Un aventurier éliminé par ses pairs pourra en effet être sauvé s’il choisit la bonne poterie.



Certaines contiennent le pouvoir de défier un adversaire en duel, immédiatement sur le lieu du Conseil : le vainqueur restera en jeu, tandis que le perdant quittera définitivement l’aventure. D’autres reliques offrent des avantages stratégiques, quand certaines sont malheureusement vides et ne laissent aucune chance de retour. Intuition, sang-froid et peut-être un brin de chance seront essentiels pour espérer continuer. Mais au bout du compte, seul le mérite fera la différence.

Ces « Reliques du Destin » promettent de bouleverser les stratégies et d’exiger une capacité d’adaptation sans faille. Désormais, personne ne sera jamais totalement à l’abri. Entre dépassement de soi, gestion tactique et survie en autonomie, les 20 aventuriers s’apprêtent à vivre une épopée intense qui ne laissera personne indifférent.

