Audiences 2 mars 2026 : « L’art du crime » leader devant « Papa malgré lui »

Audiences 2 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode inédit de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 3,57 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.


C’est loin devant TF1 avec le téléfilm inédit « Papa malgré lui », qui a captivé 2,69 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

© Caroline Dubois – France Télévisions – Gaumont Télévision


Audiences 2 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,87 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « La fille au bracelet », qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

