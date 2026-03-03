Audiences 2 mars 2026 : « L’art du crime » leader devant « Papa malgré lui »



Audiences 2 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode inédit de la série « L’art du crime », qui a rassemblé 3,57 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.





C’est loin devant TF1 avec le téléfilm inédit « Papa malgré lui », qui a captivé 2,69 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.







Audiences 2 mars 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,87 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « La fille au bracelet », qui a intéressé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie