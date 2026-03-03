« Indiana Jones et la dernière croisade » : votre film ce soir sur M6 (3 mars 2026)



Indiana Jones et la dernière croisade au programme TV du mardi 3 mars 2026 – Ce soir M6 vous propose le film culte « Indiana Jones et le temple maudit ». Un film réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Sean Connery.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Indiana Jones et la dernière croisade » : l’histoire

Les nazis, éternels adversaires d’Indy, refont surface et enlèvent son père, le professeur Henry Jones Sr, afin de l’obliger à les guider dans leur quête du Saint Graal.

De l’Amérique à Venise, jusqu’aux étendues arides de la Terre Sainte, Indiana Jones se lance à leur poursuite. Dans une course effrénée contre la montre, il doit à la fois délivrer son père et empêcher le Graal de tomber entre de mauvaises mains.



Le casting

Avec Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones), Sean CONNERY (Professeur Henry Jones Sr.), Denholm ELLIOTT (Marcus Brody), John RHYS-DAVIES (Sallah), Julian GLOVER (Walter Donovan), Alison DOODY (Docteur Elsa Schneider), River PHOENIX (Indiana Jones jeune), Michael P. BYRNE (Vogel)

6 choses à savoir sur votre film

– Le tournage s’est déroulé dans l’Utah aux États-Unis mais aussi dans le désert de Tabernas en Andalousie (Espagne) et sur le site de Pétra en Jordanie.

– Fan de James Bond, dont il dit s’être inspiré pour le personnage d’Indiana Jones, Steven Spielberg n’a pas hésité à s’entourer de plusieurs acteurs qui l’ont cotoyé. On pense en premier lieu à Sean Connery mais il n’est pas le seul à figurer au casting du film. On retrouve aussi un allié de James Bond (John Rhys-Davies), une James Bond girl (Alison Doody) et deux méchants de la saga 007 (Julian Glover, Stefan Kalipha et Pat Roach).

– Box office : gros succès au cinéma, le film a rapporté près de 475 millions de dollars de recettes à travers le monde. Cela s’est également vérifié en France avec pas moins de 6 249 271 entrées.

– Encensé par la critique, le film n’a pourtant reçu que l’Oscar du meilleur montage de son en 1990.

– Pour ce troisième volet, Steven Spielberg s’est inspiré des Aventures de Tintin notamment lorsque Indiana Jones visite le Khazneh à Petra.

– Un scénario signé Chris Columbus a été rejeté. Il voulait que le héros voyage en Afrique mais il a reçu une fin de non recevoir en raison d’un trop grand nombre de stéréotypes négatifs liés au Continent.

VIDEO « Indiana Jones et la dernière croisade », la bande-annonce