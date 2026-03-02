« La fille au bracelet » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (2 mars 2026)

« La fille au bracelet », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Stéphane Demoustier avec Melissa Guers et Roschdy Zem.


A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.


« La fille au bracelet » : histoire

Sur une plage de l’Ouest de la France, Bruno profite d’un moment en famille avec sa fille Lise et le petit frère de celle-ci lorsqu’ils sont soudain interrompus par des gendarmes, qui emmènent l’adolescente sous leurs yeux.

Deux ans plus tard, tandis que Lise se prépare à son interrogatoire, un homme nommé Diego se présente au domicile familial. Bruno le renvoie aussitôt, soucieux d’éviter tout scandale médiatique. Car Lise est au cœur d’une affaire retentissante : elle est la principale suspecte du meurtre de son amie Flora, et son procès devra établir si elle porte, ou non, la responsabilité de ce drame.


Le casting

Avec Roschdy Zem, Melissa Guers, Anaïs Demoustier et la participation de Chiara Mastroianni

Bande-annonce

On termine avec la bande-annonce de votre film.

