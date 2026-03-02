« Mariés au premier regard » du 2 mars 2026 : du jamais vu dans l’épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)



« Mariés au premier regard » du 2 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Mathieu et Julie, Laury et Anthonin, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







« Mariés au premier regard » du 2 mars, au programme ce soir

Si pour Mathieu et Julie, il est l’heure de dire oui, Laury et Anthonin continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Et vous avez découvrir deux nouveaux célibataires : Jenna et Laurent. Une grande première dans l’histoire du programme puisque ces deux là se sont déjà croisés dans le passé !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.



Extrait vidéo

"Il est possible que votre premier regard ne soit en réalité pas le premier"

Du jamais vu dans Mariés au Premier Regard 😲👀#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/PQrRL4iLP1 — M6 (@M6) February 27, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.