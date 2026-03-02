« Mariés au premier regard » du 2 mars 2026 : du jamais vu dans l’épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Par /

Publicité

« Mariés au premier regard » du 2 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Mathieu et Julie, Laury et Anthonin, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+

« Mariés au premier regard » du 2 mars 2026 : du jamais vu dans l'épisode 2 ce soir sur M6 (extrait vidéo)
Capture M6


Publicité

« Mariés au premier regard » du 2 mars, au programme ce soir

Si pour Mathieu et Julie, il est l’heure de dire oui, Laury et Anthonin continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Et vous avez découvrir deux nouveaux célibataires : Jenna et Laurent. Une grande première dans l’histoire du programme puisque ces deux là se sont déjà croisés dans le passé !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.


Publicité

Extrait vidéo

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

A LIRE AUSSI
Enquête Exclusive du 1er mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Enquête Exclusive du 1er mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
L’amour est dans le pré : lourdement endettés, Pierre et Frédérique vendent leur exploitation
L'amour est dans le pré : lourdement endettés, Pierre et Frédérique vendent leur exploitation
66 minutes du 1er mars 2026 : sommaire et reportages
66 minutes du 1er mars 2026 : sommaire et reportages
Audiences 28 février 2026 : « Cassandre » leader, « The Voice » au plus bas
Audiences 28 février 2026 : « Cassandre » leader, « The Voice » au plus bas


Publicité


Retour en haut