La Grande Librairie du 11 mars 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 11 mars 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, écrivains, penseurs et artistes vous proposent, en chœur, un manifeste pour la lecture ! Augustin Trapenard reçoit Isabelle Carré, Danièle Sallenave, Pierre Assouline, Clémentine Beauvais, Sylvie Chokron et Lambert Wilson.

🟧 Lambert Wilson

Le comédien sera présent pour évoquer son rapport aux livres, son parcours de lecteur et partager son attachement à la transmission et au plaisir de la lecture.



🟦 Clémentine Beauvais

📖 Pierre Bayard DéteXtive privé – Code Petite Sirène (Sarbacane)

L’autrice présente le troisième tome de sa série jeunesse, une enquête originale inspirée du conte La Petite Sirène d’Hans Christian Andersen. Un livre qui explore aussi la manière de transmettre le goût de la lecture aux jeunes lecteurs.

🟩 Sylvie Chokron

📖 Dans le cerveau de… (Les Presses de la Cité)

La neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS plonge dans le cerveau de grandes personnalités et met en lumière les effets positifs de la lecture. Elle est également ambassadrice du Quart d’heure de lecture national.

🟥 Pierre Assouline

📖 Tenez bon (Robert Laffont)

Le journaliste et membre de l’Académie Goncourt explique comment les écrits et les paroles de grandes figures comme Albert Camus, Simone Veil ou Jean Moulin peuvent nous aider à garder espoir et à tenir bon face aux épreuves.

🟨 Isabelle Carré & Delphine Saubaber

📖 Nos enfants, l’urgence d’agir ! (Robert Laffont)

La comédienne et autrice Isabelle Carré s’associe à la journaliste Delphine Saubaber pour rappeler le rôle essentiel des mots et de la lecture dans la construction et l’émancipation des jeunes.

🟦 Danièle Sallenave

📖 association Silence on lit !

L’académicienne milite depuis longtemps pour replacer la lecture au cœur de nos vies. Avec son association Silence on lit !, elle encourage chacun à consacrer au moins quinze minutes par jour à lire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 11 mars 2026 à 21h sur France 5.