Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin en garde à vue, Johanna doute de Yann (épisode du 16 mars)

Un si grand soleil spoiler épisode 1879 du 16 mars 2026 – Johanna va vite déchanter avec Yann dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, Johanna trouve Yann froid et distant, elle ne comprend pas et pense qu’il n’a plus envie d’adopter un enfant…











Quand Johanna tente de parler à Yann, il dit juste être désolé et s’en va travailler. La veille, il l’a rejetée en plein moment d’intimité !

Plus tard, Johanna décide d’aller parler à Hugo. Elle lui fait part de ses doutes sur Yann, Hugo pense qu’il est stressé par le travail et l’enquête actuelle… Mais il promet à Johanna qu’il va essayer d’en savoir plus.

Pendant ce temps là, l’analyse adn met Ethan hors de cause : il n’est jamais entré au cabinet de Lucie. La juge Alphand décide alors de placer Gabin en garde à vue et elle ordonne une perquisition à son domicile. Elise doute de sa culpabilité, tout comme son psychiatre, mais sur place la police retrouve un carnet disparu du cabinet de Lucie ! Gabin ne comprend pas. Il est désormais le suspect numéro 1 pour le meurtre de Lucie Lecoeur !



