Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin en garde à vue, Johanna doute de Yann (épisode du 16 mars)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1879 du 16 mars 2026 – Johanna va vite déchanter avec Yann dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, Johanna trouve Yann froid et distant, elle ne comprend pas et pense qu’il n’a plus envie d’adopter un enfant…


Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin en garde à vue, Johanna doute de Yann (épisode du 16 mars)
Capture FTV


Publicité

Quand Johanna tente de parler à Yann, il dit juste être désolé et s’en va travailler. La veille, il l’a rejetée en plein moment d’intimité !

Plus tard, Johanna décide d’aller parler à Hugo. Elle lui fait part de ses doutes sur Yann, Hugo pense qu’il est stressé par le travail et l’enquête actuelle… Mais il promet à Johanna qu’il va essayer d’en savoir plus.

Pendant ce temps là, l’analyse adn met Ethan hors de cause : il n’est jamais entré au cabinet de Lucie. La juge Alphand décide alors de placer Gabin en garde à vue et elle ordonne une perquisition à son domicile. Elise doute de sa culpabilité, tout comme son psychiatre, mais sur place la police retrouve un carnet disparu du cabinet de Lucie ! Gabin ne comprend pas. Il est désormais le suspect numéro 1 pour le meurtre de Lucie Lecoeur !


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 11 mars : Muriel apprend la mort de Lucie, Caroline heureuse (résumé épisode 1876 en avance)
Un Si Grand Soleil du 11 mars : Muriel apprend la mort de Lucie, Caroline heureuse (résumé épisode 1876 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin soupçonné, Elise fait une découverte (épisode du 13 mars)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Gabin soupçonné, Elise fait une découverte (épisode du 13 mars)
Un Si Grand Soleil du 10 mars : la mort de Lucie, Yann efface des preuves ! (résumé épisode 1875 en avance)
Un Si Grand Soleil du 10 mars : la mort de Lucie, Yann efface des preuves ! (résumé épisode 1875 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann s’en prend violemment à Johanna ! (épisode du 12 mars)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann s'en prend violemment à Johanna ! (épisode du 12 mars)


Publicité


Retour en haut