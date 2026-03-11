Ici Tout Commence : Hortense bientôt de retour ? L’actrice répond !



Une actrice emblématique de la série quotidienne « Ici tout commence » pourrait bien faire son retour… Près d’un an après son départ, Catherine Davydzenka, qui incarnait Hortense depuis le lancement de la série quotidienne de TF1, n’exclut plus de revenir un jour à l’Institut Auguste Armand.











Pour rappel, la comédienne avait quitté la série en 2025 après plus de quatre ans à prêter ses traits à ce personnage devenu incontournable pour les fans. À l’époque, elle expliquait qu’il s’agissait d’un choix personnel. Dans une interview accordée en mai 2025 à Télé Star, Catherine Davydzenka confiait : « J’ai donné et traité tout ce que je pouvais avec Hortense depuis quatre ans et demi. Je n’ai plus rien à lui apporter (…) C’est une décision difficile. J’ai eu de belles intrigues, j’ai un super personnage (…) Dans la vie, si on ne change pas, il ne se passe rien. Je tire ma révérence sur une très belle intrigue. »

Mais près d’un an après son départ, la porte n’est plus totalement fermée. Le retour récent de Mehdi à l’Institut a relancé l’espoir chez de nombreux téléspectateurs. Dans la série, l’annonce de son divorce avec Hortense a particulièrement déçu les fans, qui ont été nombreux à écrire à l’actrice pour lui faire part de leur envie de la revoir dans la fiction.

Touchée par ces messages, Catherine Davydzenka a récemment confié à Télé Loisirs que cette mobilisation du public l’avait beaucoup émue. « Tous ces messages ont forcément remué quelque chose en moi. Ils me disent tous que je leur manque. La quête de tout comédien, c’est de marquer le public grâce à un personnage. C’est tellement rare et tellement touchant ! Moi-même, en tant que spectatrice, je me souviens de certains acteurs qui provoquaient en moi de grandes émotions et je n’aurais jamais imaginé que je pouvais en faire partie un jour pour certaines personnes. C’était tellement beau que j’en ai pleuré. »



Et l’actrice n’écarte désormais plus l’idée d’un retour dans Ici tout commence. « Je n’ai jamais dit que je ne reviendrai pas dans Ici tout commence, je n’ai jamais été contre un retour. Pour l’instant, rien n’est acté, rien n’est prévu, mais ça pourrait », a-t-elle ainsi assuré.

Un retour qui ferait sans doute le bonheur des fidèles de la série. D’autant que Catherine Davydzenka reste très liée à Ici tout commence : dans la vie, elle est en couple avec Stéphane Blancafort, qui incarne toujours le chef Marc Leroy à l’écran. De quoi entretenir l’espoir de revoir un jour Hortense franchir à nouveau les portes de l’Institut.