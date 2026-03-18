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La Grande Librairie du 18 mars 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 18 mars 2026 : invités et sommaire

À l’heure du repli sur soi et de la peur du déclin, et si l’on s’affranchissait des frontières ? Augustin Trapenard reçoit Leïla Slimani, Alain Finkielkraut, Ahmet Altan, Manal Salamé et Josée Kamoun.

🟦 Manal Salamé (Habibi Beyrouth)

À l’occasion de son premier roman « Habibi Beyrouth », Manal Salamé dresse un portrait vibrant d’un Liban en crise. Son livre explore la société libanaise contemporaine tout en invitant à dépasser les identités figées et les frontières.



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🟥 Ahmet Altan (Boléro)

Avec « Boléro », écrit après des années de détention et d’assignation à résidence, Ahmet Altan propose un huis clos intense ancré dans la Turquie actuelle, marqué par des tensions politiques et morales.

🟩 Josée Kamoun (Dictionnaire amoureux de la traduction)

Dans « Dictionnaire amoureux de la traduction », Josée Kamoun partage sa passion pour la traduction, nourrie par des décennies de travail sur de grands auteurs anglophones. Elle s’interroge aussi sur l’avenir du métier face à l’essor de l’intelligence artificielle.

🟨 Alain Finkielkraut (Le cœur lourd)

Avec « Le cœur lourd », Alain Finkielkraut livre une réflexion personnelle sur son parcours, ses convictions et son attachement profond à la langue française, dans la lignée de l’héritage des Lumières.

🟦 Leïla Slimani (Assaut contre la frontière)

Dans « Assaut contre la frontière », Leïla Slimani explore son lien à la langue arabe, entre héritage et distance. Elle y aborde avec sensibilité les questions d’identité, d’appartenance et de frontières dans le monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 18 mars 2026 à 21h sur France 5.