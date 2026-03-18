Les Anges Miami : lancement le 6 avril sur TFX (infos, casting)



Publicité





TFX s’apprête à relancer un émission emblématique. Dès le lundi 6 avril à 20h, « Les Anges de la télé-réalité » reviennent pour une nouvelle saison inédite intitulée « Les Anges Miami ». Un nouveau chapitre qui promet de mêler ambition professionnelle, défis exigeants et moments forts en émotions.











Publicité





Une édition tournée vers la réussite professionnelle

En 2026, Les Anges prennent un virage plus ambitieux que jamais. Installés à Miami, les candidats devront sortir de leur zone de confort et s’adapter aux exigences du business à l’américaine. Encadrés par des experts, ils seront confrontés à des mises en situation réelles pour développer des projets concrets en lien avec leur parcours.

Chaque Ange arrive avec un objectif précis : transformer cette expérience en véritable tremplin professionnel. Leur mission est claire : revenir en France plus aguerris, plus légitimes et prêts à donner un nouvel élan à leur carrière.

Malgré cette dimension professionnelle renforcée, l’émission conserve son ADN : vie en colocation, moments festifs et séquences iconiques seront toujours au rendez-vous.



Publicité





Isabelle Matuidi, une marraine engagée

Grande nouveauté cette saison, Isabelle Matuidi rejoint l’aventure en tant que marraine. Entrepreneuse française installée à Miami, elle accompagnera les candidats avec exigence et bienveillance.

Forte de son expérience et de son réseau, elle imposera une règle simple mais essentielle : « Rien n’est donné, tout se mérite ». Une devise qui guidera les Anges tout au long de leur parcours.

Fabrice Sopoglian passe le flambeau

Figure historique du programme, Fabrice Sopoglian cède symboliquement sa place à Isabelle Matuidi. Il ne disparaît pas pour autant de l’émission puisqu’il continuera à accompagner certains candidats lors de rendez-vous professionnels exceptionnels à Los Angeles.

Jazz Correia, un rôle inédit d’ange gardien

Personnalité incontournable du programme, Jazz Correia fait son grand retour avec un rôle inédit : celui d’ange gardien. Elle interviendra à des moments clés pour soutenir, coacher et écouter les candidats. Elle animera également le podcast exclusif “Face à Jazz”, disponible sur TF1+, dans lequel trois Anges auront l’opportunité de se confier lors d’entretiens intimes et sans filtre.

Des projets variés pour le casting des Anges 2026

Cette nouvelle promotion se distingue par la diversité de ses ambitions :

– Aïmed souhaite devenir créateur de contenu professionnel

– Ahmet veut enrichir sa pratique de pâtissier avec les techniques américaines

– Antony Alcaraz prépare l’ouverture de son beach club

– Dréa ambitionne de s’imposer comme chanteuse

– Ella vise une carrière dans le yachting de luxe

– Maïssane et Justine veulent devenir animatrices TV

– Neverly aspire à devenir chorégraphe

– Nicolo souhaite percer dans l’immobilier de luxe

– Solène Favreau tente sa chance dans le mannequinat aux États-Unis

– Solène Fouquez veut se faire une place dans le monde de l’art

– Simon développe son activité de paysagiste haut de gamme

– Tom veut booster sa carrière de DJ à l’international

– Vivian se lance dans l’humour

Avec « Les Anges Miami », TFX promet une saison renouvelée, mêlant ambitions professionnelles et intensité émotionnelle. Rendez-vous le 6 avril pour découvrir cette nouvelle aventure.