Un Si Grand Soleil Spoiler : la chute de Yann, Muriel dit tout à Elise ! (épisode du 23 mars)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1884 du 23 mars 2026 – Yann va se retrouver au pied du mur dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de Montpellier « Un si grand soleil ». Et pour cause, Muriel s’est souvenue l’avoir vu alors qu’elle était avec Lucie, il y a environ un an !











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Muriel se rend donc au commissariat, où elle raconte à Elise qu’elle se souvient avoir croisé Yann alors qu’elle était avec Lucie sur la plage. A l’époque, les deux amies ont demandé à Yann de les prendre en photos et il a cassé le téléphone de Lucie. Elise est troublée et appelle Yann pour qu’il vienne au commissariat.

Sur place, Yann est déstabilisé en découvrant Muriel. D’abord évasif, il finit par reconnaître à demi-mot cette fameuse rencontre avec Lucie, éveillant davantage les soupçons d’Elise. Le soir, à la coloc, elle recoupe les témoignages et les indices : la voiture grise, les réactions de Yann, ses incohérences… Le doute s’installe sérieusement dans son esprit.

De son côté, Johanna sent Yann distant et peu impliqué dans leur avenir. Lorsqu’elle apprend par Muriel qu’il a déjà croisé Lucie, elle confronte Yann. Gêné, il esquive la discussion et fuit, accentuant le malaise dans leur couple.



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Acculé et sous pression, Yann perd le contrôle. Seul dans la salle de bain, il donne un coup de poing dans le miroir ! Il se brise et il se blesse à la main, signe que la vérité est sur le point d’éclater.

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