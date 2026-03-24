Tout le monde veut prendre sa place : Vincent décroche un incroyable record ! (24 mars 2026)

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Vincent a décroché un incroyable record ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Alors qu’il a fait un nouveau carton plein en finale, ses gains ont doublé et lui ont fait atteindre les 199.100 euros ! Un record absolu !











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Si Vincent est encore bien loin de Marie-Christine en terme de victoires, il vient de la battre au niveau de gains. Il est désormais le Champion le plus riche de l’histoire de « Tout le monde veut prendre sa place ».

Vincent était évidemment très ému alors qu’il pourrait franchir le cap des 200.000 d’ici quelques jours.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 174 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Vincent, 161 victoires, 199.100 euros (depuis septembre 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 24 mars, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 24 mars 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv