Les 12 coups de midi du 20 mars 2026 : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 20 mars 2026, 181ème victoire de Cyprien – Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors que Cyprien a signé une victoire à 3000 euros, un drapeau de pirates apparait sur l’étoile.


Les 12 coups de midi du 20 mars 2026 : Cyprien continue, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 20 mars, un drapeau de pirates sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 758 760 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 3 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, une pile de livres, et un drapeau de pirates.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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