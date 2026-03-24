« L’île de la tentation » du 24 mars 2026 : Rémy dérape totalement ce soir (extrait vidéo épisode 10)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 24 mars 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 10 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Au programme,


A découvrir dès 21h10 sur W9 et M6+.

« L'île de la tentation » du 24 mars 2026 : Rémy dérape totalement ce soir (extrait vidéo épisode 10)
Capture W9


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Ce qui vous attend dans l’épisode du 10 ce 24 mars 2026, extrait vidéo

Lucie a passé la nuit avec Quentin, elle vit désormais pleinement sa relation avec le tentateur. De son côté, Estelle est mal après le feu de camps et les images de Maxime. Yann est là pour la soutenir alors que de son côté, Maxime semble avoir déjà oublié ses résolutions et pourquoi il était venu là… Il avoue lui-même être attiré par Chloé.

De son côté, Marine se rapproche de Stanley alors que Rémy fait tomber toutes les barrières avec Constance. Il est filmé dans le van qui les ramène de date, loin d’imaginer qu’on les entend… Il se prépare à tromper sa compagne une fois l’aventure terminée ! Il parle à Constance de la discrétion dont ils devront faire preuve ! Des images qui sont diffusées à Virginie en feu de camps. Elle est totalement sous le choc.


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« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.

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