« Le prime des vérités » avec Cyril Hanouna, c’est ce soir sur W9 (25 mars 2026)

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« Le prime des vérités », c’est le prime de Cyril Hanouna en direct ce mercredi soir sur W9, juste après « Tout beau, tout n9uf ». Et il s’agit d’une spéciale zéro tabou.





A découvrir dès 21h25 sur W9 et sur M6+ pour le replay.







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« « Le prime des vérités » », présentation

Le Prime des vérités fait son grand retour pour une soirée d’aveux et de révélations qui s’annonce mémorable. Des invités d’exception viendront répondre aux questions que tout le monde se pose.

Secrets longtemps dissimulés, tensions assumées, réconciliations surprenantes : cette fois, personne ne pourra esquiver. Les chroniqueurs se prêteront eux aussi au jeu de la transparence, prêts à répondre sans détour et à partager des confidences parfois bouleversantes. À la tête de cette soirée, Cyril Hanouna mènera un prime intense, sans filtre ni langue de bois, où vérité et émotion se mêleront en permanence.



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Notez que Fabien Lecœuvre sera en plateau pour tout dire au sujet de l’agression dont il a été victime de la part de Stéphane Tapie vendredi hors antenne, pendant les publicités de « Tout beau, tout n9uf ».