N’oubliez pas les paroles du 25 mars 2026 : Sandy ne brille plus, quels gains pour la maestro ?



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 25 mars 2026, 14 victoires pour Sandy – Après un démarrage en fanfare, Sandy ne brille plus dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Pour la seconde soirée consécutive, la maestro n’a pas remporté le moindre euro ce soir !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mercredi 25 mars 2026, 14 victoires pour Sandy

Les gains de Sandy restent ainsi figés au total de 111.000 euros en 14 victoires. Après l’incroyable début de parcours de la maestro, ce coup d’arrêt peut surprendre, avec 4 finales d’affilée sans gains.

Arrivera-t-elle à garder son micro d’argent demain ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 25 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



Publicité



