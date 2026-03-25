Un Si Grand Soleil du 26 mars : Becker face à Yann, Sabine soutient Johanna (résumé épisode 1887 en avance)

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Un si grand soleil du 26 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1887 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 26 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Elise interroge Johanna au commissariat, elle lui demande s’il y avait des tensions dans leur couple dernièrement. Elle dit que non mais ils travaillent beaucoup et rentrent tard, parfois ils font que se croiser. Elise demande si elle s’est doutée de quelque chose, Johanna ne répond pas. Elise dit que Yann était très prudent : il avait un téléphone prépayé pour ses échanges avec Lucie Lecoeur. Johanna est sous le choc, elle avait remarqué le second téléphone mais il avait dit que c’était pour ses indics. Johanna demande s’ils se voyaient souvent… Elise confirme : plusieurs fois par semaine, à l’hôtel. Elle demande à Johanna où elle était le week-end du 14 février, elle dit qu’elle était Irlande pour le travail. Elle comprend qu’il était avec elle, Elise confirme.

Muriel retrouve Charles. Il lui dit qu’il n’y a qu’avec elle qu’il peut parler d’Eliott, il n’arrive pas à passer à autre chose… Ça repasse en boucle dans sa tête, Muriel lui dit qu’ils n’ont pas le choix : il doit avancer. Et elle rappelle que sans lui, il aurait enlevé Toma et elle n’aurait plus jamais vu son fils ! Elle lui conseille de voir des gens pour se distraire. Il lui parle d’une nana qui le drague, très belle, mais il n’y arrive pas. Il pleure, Muriel lui conseille de foncer.



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Hugo reçoit un appel de Becker, il apprend la garde à vue de Yann. Sabine est sous le choc et lui demande s’il savait qu’il avait une maitresse. Hugo assure que non même s’il était à cran. Sabine lui parle des doutes de Johanna, Hugo lui dit qu’elle lui avait demandé de parler à Yann. Sabine s’inquiète pour Johanna… Hugo dit qu’en plus Yann est soupçonné de meurtre. Il le pense incapable de faire ça.

Alain est au téléphone avec Clémence, Elisabeth écoute… Ils vont à l’opéra ce soir et il se réjouit qu’elle vienne avec eux. Elisabeth n’apprécie pas.

Akim est face à Yann et son avocat, Levars. Il dit avoir récupéré ses échanges avec Lucie avant le téléphone prépayé. Il parle ensuite de la page déchirée dans l’agenda de Lucie, pile le week-end où ils étaient ensemble. Akim souligne le fait que s’il a fait ça, il a pu vouloir dissimuler un crime. Yann s’emporte.

Johanna rentre chez elle, lessivée. Elle regarde sa photo de mariage et la casse avant de s’effondrer. Au commissariat, Manu parle à Hugo. Ils sont sous le choc. Hugo assure à Manu qu’il ne savait pas. Thierry intervient, convaincu que Yann l’a tuée. Il dit s’être toujours méfié de lui, Manu lui demande de la ferme et Hugo lui rappelle la présomption d’innocence.

Akim et Becker sont avec Cécile. Pour la juge, la défense de Yann est un peu légère. Elle demande si Johanna pouvait être au courant et avoir voulu le protéger. Becker assure que c’est impossible, Elise est convaincue qu’elle ne savait rien ! Cécile demande à continuer de mettre la pression sur Yann pour avoir des aveux.

Charles vient voir Flore à la ferme mais elle est glaciale. Il lui présente ses excuses, il n’a pas été correct. Flore dit que c’est la vie, elle va s’en remettre. Charles dit que c’est compliqué dans sa tête. Elle lui souhaite bon courage et dit de voir avec Ludo pour les chèvres… Elle le laisse planté là.

Kira est avec Marc chez Midi Libre. Marc a eu des infos de sa source au commissariat : un lieutenant de police est soupçonné d’avoir tué la psy ! Il était son amant et aurait détruit certaines preuves. Il va faire un papier. Son boss lui demande de faire vite, il veut le relire et ce soir il part tôt pour aller à l’opéra.

Becker vient parler à Yann, il lui donne un sandwich et lui dit qu’il doit manger. Yann refuse, il n’a pas faim et ça servira à rien. Clément dit qu’il se fiche de son histoire d’adultère, ça ne le regarde pas, mais il ne le pensait pas capable de compromettre une enquête à des fins personnelles. Il lui demande pourquoi il n’est pas venu le voir pour lui parler de sa liaison avec la victime. Yann dit qu’il ne sait pas quoi lui dire, il a merdé. Becker s’en va, Yann lui dit qu’il est désolé.

Sabine vient voir Johanna et la prend dans les bras. Elle lui parle de sa matinée au commissariat et la perquisition, elle ne sait pas ce que la police cherchait. Sabine lui a pris à manger chez le traiteur. Johanna fond en larmes, elle se dit anesthésiée.

A l’opéra, Alain et Elisabeth sont avec des amis. Ils attendent Clémence, qui arrive en retard. Elisabeth va saluer le journaliste de Midi Libre. Il veut faire un portrait d’elle et de son entreprise. Elisabeth surveille Alain et Clémence du coin de l’oeil…

Elise parle à Manu, elle se sent mal après avoir dénoncé Yann à Becker. Manu lui dit qu’elle n’y est pour rien. Elise reste convaincue que Yann n’a pas tué Lucie : il n’a plus rien à perdre, il aurait déjà avoué ! Elle le croit quand il dit qu’il cherchait le vrai coupable, elle compte trouver le vrai coupable pour innocenter Yann.

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