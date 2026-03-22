Les Enfants de la Télé du 22 mars 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 22 mars 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 22 mars : les invités

Ce dimanche soir encore, pas inédit mais un best-of exceptionnel. En cause, une édition spéciale consacrée aux résultats et aux analyses du second tour des élections municipales.

Afin de laisser la place à cette couverture exceptionnelle de l’actualité, Les Enfants de la Télé est raccourci ce soir et se voit donc proposer une compilation des meilleurs moments de la saison, permettant aux téléspectateurs de (re)découvrir les séquences les plus marquantes de l’émission.



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Bonne nouvelle toutefois pour les amateurs de l’émission : cette programmation particulière reste exceptionnelle. Les Enfants de la Télé retrouvera son rythme habituel et ses numéros inédits dès le dimanche 29 mars, toujours en fin d’après-midi sur France 2.

En attendant, ce best-of sera l’occasion de revoir les invités et archives qui ont fait le succès du programme, entre séquences cultes, fous rires et souvenirs marquants de la télévision française.