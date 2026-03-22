Un Si Grand Soleil spoilers : un meurtre, l’espoir de Yann, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 10 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Yann espère encore réussir à se faire pardonner par Johanna. Et il reçoit un soutien inattendu… Pendant ce temps là, une nouvelle enquête commence : Thierry est appelé sur une scène de crime pas comme les autres.

Dimitri fait encore le mauvais choix et se met dans de sales draps avec José… Et à l’hôpital, Clémence est sous pression. Elle est devenue addict aux médicaments.



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 1894) : Alors que Dimitri s’engage dans le projet risqué de José, Yann se découvre un soutien inattendu.

Mardi 7 avril 2026 (épisodes 1895) : Thierry enquête sur une scène de crime pas comme les autres. A l’hôpital, Clémence se retrouve sous pression entre son équipe et sa direction.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 1896) : Becker sent que Dimitri s’est encore attiré des ennuis. Quant à Yann, il continue de croire qu’un happy ending est encore possible.

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 1897) : Alors que Fourneau ment à sa femme pour passer du temps avec Elisabeth, de son côté, Clémence n’a pas dit son dernier mot.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 1898) : Le petit jeu d’Elisabeth porte ses fruits. De son côté, Marc s’apprête à visionner le mystérieux film super 8 qu’il a découvert chez Alix.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 23 au 27 mars 2026 en cliquant ICI

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.