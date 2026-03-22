Ligue 1 : Marseille / Lille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 22 mars 2026 – Marseille / Lille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 27ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui accueille le LOSC.





Un match à suivre ce dimanche après-midi à 17h15 en exclusivité sur Ligue 1+.







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L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC cet après-midi au stade Vélodrome. Initialement prévue en soirée, la rencontre a été avancée en raison du second tour des élections municipales à Marseille, afin de faciliter le dispositif de sécurité autour du stade.

Sur le plan sportif, ce choc oppose deux équipes en lutte pour les places européennes. Marseille, porté par son public, cherchera à confirmer sa solidité à domicile et à rester au contact du haut de tableau. Lille, de son côté, se déplace avec l’ambition de réaliser un résultat chez un concurrent direct, dans une affiche qui s’annonce équilibrée et décisive dans la course à l’Europe à l’approche du sprint final.



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Marseille / Lille – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Timber, Paixão – Gouiri

🔵 Lille (composition probable) : Ozer – Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk – Bentaleb, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Lille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 17h15.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Lille, 27ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.