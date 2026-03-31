« L’île de la tentation » du 31 mars 2026 : un homme cède à la tentation et déclenche l’alarme ! (extrait vidéo épisode 11)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 31 mars 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 11 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut que ça s’annonce bien mouvementé ! Un homme va céder à la tentation et déclencher l’alarme.





A découvrir dès 21h25 sur W9 et M6+.







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Ce qui vous attend dans l’épisode du 11 ce 31 mars 2026, extrait vidéo

Ce soir encore, un homme va céder à la tentation, puisque l’alarme retentit sur la plage des femmes. Virginie est persuadée qu’il s’agit de Rémi, tandis qu’Estelle redoute plus que tout que ce soit Maxime.

Un peu plus tard, l’alarme se déclenche également sur l’île des hommes, annonçant cette fois qu’une femme a succombé à la tentation.



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Lors du feu de camp, Virginie découvre des images très ambiguës de Rémy. Pourtant, nous pouvons déjà vous révéler que c’est en réalité Maxime qui a craqué ! Estelle va être anéantie en découvrant les images de son compagnon, ancien tentateur, qui n’aura pas résisté bien longtemps. Elle va quitter le feu de camps et Delphine va décider de la suivre pour la réconforter…

VIDÉO bande-annonce

Rien ne va plus, vraiment plus sur l'île de la tentation… 🚨

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/TzalAAA2hd — W9 (@W9) March 31, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.