Mask Singer revient sur TF1 : lancement de la saison 9 le vendredi 24 avril

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Après plusieurs mois d’attente, le célèbre divertissement de TF1 fait son grand retour. Mask Singer reviendra à l’antenne le vendredi 24 avril en prime time, pour une nouvelle saison qui s’annonce déjà comme la plus spectaculaire et la plus surprenante de l’histoire du programme.





À la présentation, les téléspectateurs retrouveront l’incontournable Camille Combal, toujours accompagné de son équipe d’enquêteurs composée de Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







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Le casting le plus prestigieux de l’histoire du programme

Pour cette nouvelle édition, la production promet le casting le plus récompensé jamais réuni dans Mask Singer. Les personnalités cachées sous les costumes cumulent des distinctions majeures : César, Victoires de la Musique, Molières, Grammy Awards, Ours de Berlin, NRJ Music Awards et MTV Music Awards.

Deux stars internationales feront également des apparitions exceptionnelles, chacune le temps d’un épisode. L’une d’elles s’est produite lors de la mi-temps du Super Bowl, tandis que l’autre compte plus de 100 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. D’autres célébrités étrangères figureront aussi parmi les participants réguliers de la saison.



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Une saison riche en nouveautés et en surprises

Au total, 23 célébrités se succéderont sur la scène de Mask Singer, incarnant des personnages inédits tels que La Vénitienne, Le Cyborg, Le Bouquet ou encore Le Caillou.

Parmi les innovations majeures :

– Une première mondiale : un personnage, le Clown, ne portera pas de masque mais uniquement un maquillage différent à chaque prestation, bouleversant les méthodes d’enquête habituelles.

– Les Poupées russes, un concept inédit où le nombre de personnages augmentera au fil des épisodes, semant le doute parmi les enquêteurs.

– Un personnage qui ne chantera pas sur le plateau, mais en extérieur, dans une mise en scène de type flash mob.

Des enquêteurs guests, parfois en duo, viendront également prêter main-forte à l’équipe principale le temps d’une soirée.

Et cette saison se veut aussi plus interactive : les enquêteurs devront remporter un jeu pour pouvoir visionner les magnétos d’indices. En cas d’échec, seuls les téléspectateurs y auront accès, renforçant leur rôle dans l’enquête.

Une démesure artistique et technologique

La production promet un spectacle à la hauteur des ambitions du programme. Plus de 100 artistes — danseurs, acrobates, patineurs, voltigeurs, magiciens ou cracheurs de feu — accompagneront les prestations, aux côtés de prestigieuses troupes comme celles du Moulin Rouge et du Paradis Latin.

Près de 1 000 costumes ont été créés pour cette saison, tandis que les dernières technologies de réalité augmentée ont été déployées afin de plonger le public dans des univers visuels toujours plus impressionnants.

Rendez-vous le 24 avril à 21h10 sur TF1 !