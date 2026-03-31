Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 ? (résumé + replay 31 mars 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 5 du mardi 31 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Lionel chez les Rouges, ils ont la pression et veulent absolument réussir à gagner !











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La bouteille annonce déjà le jeu de confort. Deux tirages au sort chez les jaunes pour équilibrer : Lola et Jonathan ne participeront pas. Le jeu est un morpion géant, en deux manches. Et la récompense : ils vont aller à 3h d’ici au bord d’un lac et ils vont rencontrer une locale. Ils pourront manger des spécialités locales, passer la nuit là-bas et profiter d’un bon petit déjeuner.

Les rouges remportent la première manche, les jaunes la seconde. Place donc à une troisième manche décisive. Et c’est finalement une victoire des rouges !

Chez les jaunes, cette défaite inquiète les femmes, qui pensent déjà l’immunité et pensent à leur sort.



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Les rouges profitent pleinement de leur immunité alors que les jaunes sont sous la pluie. Ils décident d’enfin créer une vraie cabane pour s’abriter.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit de poteries à casser mais aussi de tenir un poids très lourd en équipe. Et au final, c’est serré mais c’est une victoire des rouges ! Les jaunes vont donc devoir affronter le conseil.

Le conseil jaune et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil de l’équipe jaune. Et c’est Nora qui recueille le plus grand nombre de votes ! Elle se rend dans l’entre du destin et choisit une poterie. Et encore une fois, c’est vide ! Elle est donc éliminée.

Koh-Lanta du 31 mars 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce 31 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 7 avril pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».