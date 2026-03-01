Audiences 28 février 2026 : « Cassandre » leader, « The Voice » au plus bas



Audiences 28 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec un épisode inédit de la série « Cassandre », qui a intéressé 3,40 millions de téléspectateurs pour 19,6% de pda.





C’est devant TF1 avec le lancement de la nouvelle saison de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 3,15 millions de téléspectateurs pour 17,8% de pda. C’est le plus faible score enregistré par le télé-crochet de TF1 pour un soir de lancement.







Audiences 28 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du jeu « 100% Logique », qui a été suivi par 2,65 millions de téléspectateurs pour 16,3%.

M6 est derrière avec la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 833.000 téléspectateurs en moyenne pour 5% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 616.000 téléspectateurs pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie