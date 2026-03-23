« Mariés au premier regard » du 23 mars 2026 : 2 soeurs vont se marier dans l’épisode 5 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 23 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Laury et Antonin, Jenna et Laurent, Perrine et Alexandre, et la découverte de deux nouvelles célibataires prêtes à se marier au premier regard.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 23 mars, au programme ce soir

Si pour Perrine et Alexandre, il est l’heure de dire oui ! Mais avant cela, Perrine a fait une demande un peu particulières aux expertes, qui ont accepté.

Mélanie et Lucille, deux soeurs très proches, décident de tenter l’expérience ensemble. Et les expertes vont leur annoncer qu’elles vont toutes les deux se marier ! Elles vont vouloir pousser l’expérience jusqu’à se marier ensemble le même jour. Mais leurs futurs maris devront accepter.



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« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"J'ai une demande particulière à vous faire"

Coups de théâtre, situations inédites… L'amour frappe fort et jamais là où on ne l'attend 😯❤️#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/nmbDSIEufB — M6 (@M6) March 20, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.